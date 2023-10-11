В Тамбовской области стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл (6+). Она проходит при поддержке Минприроды РФ, Минпросвещения России, Минобрнауки РФ, по инициативе автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты".
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