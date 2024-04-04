Командир Легиона Тьмы Thaemine прибывает в Lost Ark. В игре доступна новая сюжетная линияВ глобальной версии Lost Ark в течение всего апреля игроков будет ждать сага о самом могущественном Командире Легиона Тьмы — Thaemine.
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