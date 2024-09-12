«Предоставил подробный план»: Зеленский раскрыл Блинкену «возможные цели» ударов дальнобойными ракетами по России

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и «список возможных целей», сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
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