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Рекордное бурение нефтяных скважин в России: провал западных санкций?

В России наблюдается значительный рост бурения нефтяных скважин, сообщает Bloomberg. За первые 11 месяцев 2023 года общая глубина буровых скважин достигла 28,1 тысячи километров, что свидетельствует о резком увеличении темпов бурения.

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