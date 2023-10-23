Пекин повышает ставки. Чего добивается Китай в ближневосточном кризисе ﻿

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Скоро Владимир Путин отправится в Китай, где на форуме "Один пояс, один путь" 17 октября откроет пятый десяток своих встреч с Си Цзиньпином Двум лидерам и прежде было о чём поговорить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии