Пекин повышает ставки. Чего добивается Китай в ближневосточном кризисе ﻿

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Скоро Владимир Путин отправится в Китай, где на форуме "Один пояс, один путь" 17 октября откроет пятый десяток своих встреч с Си Цзиньпином Двум лидерам и прежде было о чём поговорить.