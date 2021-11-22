Претендент на титул Naiza FC Райымбек Орынбай про свою карьеру: «После двух поражений думал завязать, но победы одноклубников мотивировали меня»

 26 ноября в Алматы пройдет турнир Naiza FC, в рамках главного боя вечера за титул полулегком весе сойдутся представитель «Tobet Top Team» Николай Самусев и Райымбек Орынбай из «ЕркынКуш».

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