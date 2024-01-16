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Александр Щипков назвал важнейший компонент сохранения национального суверенитета

Александр Щипков назвал важнейший компонент сохранения национального суверенитета

Сохранение ценностного суверенитета позволяет сохранить остальные виды суверенитета. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал политический философ, ректор Российского православного университета, советник председателя Госдумы Александр Щипков.

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Комментарии
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Тамара
А чего тут непонятного, от слова &quot;аксиома&quot;. Всё, что является, так сказать,  истиной, правдой и не имеет ничего &quot;подковёрного&quot;, грубо говоря.
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2 час.
Тамара
Совершенно ВЕРНО! У нас народ конкретно тупеет.
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2 час.
Т
Тамара
Вы &quot;зубоскалите,&quot; таких не уважают.
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2 час.

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