Александр Щипков назвал важнейший компонент сохранения национального суверенитета

Сохранение ценностного суверенитета позволяет сохранить остальные виды суверенитета. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал политический философ, ректор Российского православного университета, советник председателя Госдумы Александр Щипков.
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