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Китай

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Президент Узбекистана посетит Китай с визитом

Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 23 по 25 января совершит государственный визит в Китай, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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