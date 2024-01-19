Президент Узбекистана посетит Китай с визитом

Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 23 по 25 января совершит государственный визит в Китай, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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