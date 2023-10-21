В Шотландии ищут уникальную сткульптуру Родена стоимостью 3 млн фунтов

Гипсовая статуя пропала ещё в 1949 году, но поиски продолжаются до сих пор Руководители музеев Глазго не могут найти статую французского скульптора Огюста Родена, входящего в его знаменитую группу «Граждане Кале».
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