Пластиковые бутылки нашли своего стратегического переработчика

Корпорация «Технониколь», крупнейший производитель кровельных материалов, гидроизоляции и теплоизоляции, приобрела в Твери завод по переработке отходов упаковки из пластика (ПЭТ) и полиэтилена низкого давления (ПНД).
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