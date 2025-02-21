Bradley в ловушке: русские бойцы разгромили десант ВСУ под Надеждинкой

В течение дня противник предпринял несколько безуспешных попыток прорваться к Надеждинке.ВСУ предприняли неудачную контратаку на село Надеждинка, использовав американские БМП Bradley для высадки десанта на западной окраине населённого пункта.
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