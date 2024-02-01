Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Заявление Йемена:

Заявление Йемена:

Правительства стран Евросоюза осознают, что военное участие в защите кораблей стран-агрессоров является фактическим участием в агрессии, и поэтому мы утверждаем следующее: _ Мы не несем никаких враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и надеемся, что их правительства не будут вовлечены в агрессию против Йемена, и что они выполнят желание своего народа принять меры по прекращению преступлений геноцида в секторе Газа и снять осаду.

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