Заявление Йемена:

Правительства стран Евросоюза осознают, что военное участие в защите кораблей стран-агрессоров является фактическим участием в агрессии, и поэтому мы утверждаем следующее: _ Мы не несем никаких враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и надеемся, что их правительства не будут вовлечены в агрессию против Йемена, и что они выполнят желание своего народа принять меры по прекращению преступлений геноцида в секторе Газа и снять осаду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрантов выгнали, а урожай растёт: Примеру Амурской области последует вся Россия
- Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО
- Вован и Лексус продолжают вскрывать гнойники
Свежие комментарии