Заявление Йемена:

Правительства стран Евросоюза осознают, что военное участие в защите кораблей стран-агрессоров является фактическим участием в агрессии, и поэтому мы утверждаем следующее: _ Мы не несем никаких враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и надеемся, что их правительства не будут вовлечены в агрессию против Йемена, и что они выполнят желание своего народа принять меры по прекращению преступлений геноцида в секторе Газа и снять осаду.