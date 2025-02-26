❗️Этой ночью средствами ПВО уничтожены 30 БПЛА над Крымом Восемь БПЛА также были сбиты над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Этой ночью средствами ПВО уничтожены 30 БПЛА над Крымом Восемь БПЛА также были сбиты над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.