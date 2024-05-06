Бизнесмен Ковалев: легализация продажи красивых номеров привлечет деньги в бюджет

В России сложился большой черный рынок по продаже "красивых" номеров для автомобилей. Легализация этой сферы не решит проблему полностью, но позволит бюджету получить дополнительные средства, считает общественный деятель, бизнесмен Андрей Ковалев.
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