Новая Зеландия ввела санкции против РЖД, СОГАЗа и оборонных предприятий России

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине. «Санкции вводятся против страховой компании „СОГАЗ“, компании „РЖД“ и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», — говорится в заявлении МИД Новой Зеландии.