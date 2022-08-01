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Новая Зеландия ввела санкции против РЖД, СОГАЗа и оборонных предприятий России

Новая Зеландия ввела санкции против РЖД, СОГАЗа и оборонных предприятий России

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине. «Санкции вводятся против страховой компании „СОГАЗ“, компании „РЖД“ и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», — говорится в заявлении МИД Новой Зеландии.

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