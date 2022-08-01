Новая Зеландия ввела санкции против РЖД, СОГАЗа и оборонных предприятий России

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине. «Санкции вводятся против страховой компании „СОГАЗ“, компании „РЖД“ и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», — говорится в заявлении МИД Новой Зеландии.
Популярные статьи
- Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац
- МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России
- Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности нанести ядерный удар по Ирану, чтобы затормозить его ядерную программу
Свежие комментарии