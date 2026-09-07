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Царьград

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"Яндекс go" предложил скидки до 50% при долгом ожидании такси

"Яндекс go" предложил скидки до 50% при долгом ожидании такси

Сервис "Яндекс go" введёт скидки до 50% для пассажиров в условиях повышенного спроса. Функция "Позже" позволит заказать такси с ожиданием 30-40 минут.

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