"Яндекс go" предложил скидки до 50% при долгом ожидании такси

Сервис "Яндекс go" введёт скидки до 50% для пассажиров в условиях повышенного спроса. Функция "Позже" позволит заказать такси с ожиданием 30-40 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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