Уполномоченный в Крыму провела рабочую встречу с руководителем Управления Росреестра

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая провела рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю Олесей Калинкиной по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
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