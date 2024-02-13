Уполномоченный в Крыму провела рабочую встречу с руководителем Управления Росреестра

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая провела рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю Олесей Калинкиной по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.