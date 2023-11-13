Министр внутренних дел Британии отправлена в отставку из-за критики в адрес полиции по поводу пропалестинских маршей

Автор фото, AFP Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман была уволена со своего поста после того, как выразила взгляды, отличные от мнения главы правительства, обвинив лондонскую полицию в предвзятости при охране порядка во время протестов.
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