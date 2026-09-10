Не вся соль одинаково полезна: Какие марки провалили проверку

Не вся соль одинаково полезна, хотя на упаковке можно встретить самые убедительные обещания. Какие марки провалили проверку?Соль настолько привычна на кухне, что её выбор редко вызывает вопросы.
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