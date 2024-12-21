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Велемудр. Мир тесен.

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Параллельные миры

Параллельные миры

Идея о существовании параллельных миров стала особенно популярной после того, как астрофизики доказали, что наша Вселенная имеет ограниченные размеры — около 46 млрд.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Весьма интересно. Отличный обобщающий труд, при этом эта статья даёт повод задавать вопросы (в том числе и себе).
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12 час.
Валерий Холодок
Доброго вечера всем. Из статьи видимо следует понять, что наука ничего не может предложить по-поводу возникновения нашей Вселенной. А вот еще одно мнение, которое говорит о том, что как раз центра зарождения Вселенной нет: ===&quot;Экспериментальные наблюдения показывают, что в крупных масштабах Вселенная является однородной и изотропной, а это никак не сопоставимо с взрывным процессом. Подобное состояние наблюдаемого объекта возможно только в том случае, когда всё вещество вселенной возникло не из одной точки, а только одновременно по всему её объёму.&quot;=== Есть еще мнение, которое подтверждает эту мысль: ===&quot;Вселенная не расширялась из точки пространства. Вселенная расширялась вместе с пространством. Центра этого расширения нет. Или, если хотите, любая точка Вселенной - центр расширения. Откуда это известно? Из закона Хаббла. Хаббл первым заметил, что чем дальше находится космический объект, тем быстрее он от нас убегает. &quot;=== А так же Древняя Мудрость изложенная нам в Станцах Дзиан предлагает следующую информацию: ===&quot;I. Эзотерическая космология Станца I 1. Предвечная Матерь — Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно — Невидимых, ещё раз дремала в продолжении Семи Вечностей. 2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности. ...&quot;=== Т.е. существует Материя не доступная нашему ознакомлению( в истинной таблице элементов Менделеева это Ньютоний(Эфир)), поэтому наш План существования Материи не является Планом зарождения Вселенной, т.к. существуют еще Планы Материи, скажем так: более плотные по отношению к нашему Плану, именно они рождают всё то, что мы можем познавать в ощущениях( это моё личное мнение). Всем всего доброго.
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6 час.

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