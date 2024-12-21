Параллельные миры

Валерий Холодок

Доброго вечера всем. Из статьи видимо следует понять, что наука ничего не может предложить по-поводу возникновения нашей Вселенной. А вот еще одно мнение, которое говорит о том, что как раз центра зарождения Вселенной нет: ==="Экспериментальные наблюдения показывают, что в крупных масштабах Вселенная является однородной и изотропной, а это никак не сопоставимо с взрывным процессом. Подобное состояние наблюдаемого объекта возможно только в том случае, когда всё вещество вселенной возникло не из одной точки, а только одновременно по всему её объёму."=== Есть еще мнение, которое подтверждает эту мысль: ==="Вселенная не расширялась из точки пространства. Вселенная расширялась вместе с пространством. Центра этого расширения нет. Или, если хотите, любая точка Вселенной - центр расширения. Откуда это известно? Из закона Хаббла. Хаббл первым заметил, что чем дальше находится космический объект, тем быстрее он от нас убегает. "=== А так же Древняя Мудрость изложенная нам в Станцах Дзиан предлагает следующую информацию: ==="I. Эзотерическая космология Станца I 1. Предвечная Матерь — Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно — Невидимых, ещё раз дремала в продолжении Семи Вечностей. 2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности. ..."=== Т.е. существует Материя не доступная нашему ознакомлению( в истинной таблице элементов Менделеева это Ньютоний(Эфир)), поэтому наш План существования Материи не является Планом зарождения Вселенной, т.к. существуют еще Планы Материи, скажем так: более плотные по отношению к нашему Плану, именно они рождают всё то, что мы можем познавать в ощущениях( это моё личное мнение). Всем всего доброго.