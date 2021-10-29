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Оглашены сроки наказания подсудимым по уголовному делу о пожаре и гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Оглашены сроки наказания подсудимым по уголовному делу о пожаре и гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ряда фигурантов уголовного дела о трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года.

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