Доходность 10-летних облигаций США обновила максимум с 2007 года

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник, 15 сентября, поднялась на 5 базисных пунктов, до 5,04%, достигнув максимума с 2007 года, после чего несколько отступила, пишет Bloomberg.
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