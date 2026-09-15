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Доходность 10-летних облигаций США обновила максимум с 2007 года

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник, 15 сентября, поднялась на 5 базисных пунктов, до 5,04%, достигнув максимума с 2007 года, после чего несколько отступила, пишет Bloomberg.

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