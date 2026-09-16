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Continental Strikes Venezuela Oil Deal with PDVSA

Continental Resources signed a memorandum of understanding with Venezuela's state oil company PDVSA on Wednesday to operate and develop the Ayacucho 2 Block in the Orinoco Belt, the company announced, with an estimated 30 billion barrels of resource in place across roughly 126,000 acres in Anzoátegui state.

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