Теракт против военного блогера сорвала болезнь агента ГУР: ФСБ сообщила подробности

Царьград Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Вскрылись подробности несостоявшегося убийства высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера.
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