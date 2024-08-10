Вильфанд назвал дату возвращения в Москву августовской погоды

Похолодание и дождливая погода в столице России не продлятся долго. Потепление ожидается уже на следующей неделе, такой прогноз в беседе с РИА Новости дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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