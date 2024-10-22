Депутат Японии Судзуки: Мировое развитие движется в сторону G20 с центром в БРИКС

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе РИА Новости рассказал, что развитие глобальной экономики демонстрирует растущее влияние стран «Большой двадцатки» (G20), где важную роль играет БРИКС с участием РФ.
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