Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
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