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Сколько стоил новогодний стол в разных регионах России

Сколько стоил новогодний стол в разных регионах России

Новый год отгремел, но салатики остались. А еще, наверное, в холодильнике припасены мясные и сырные нарезки, оливки, красная рыба, у кого-то даже икра? Классические каникулы в разгаре!Новый год отгремел, но салатики остались.

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