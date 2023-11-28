В Петербурге уборщица накинулась с ножом на пенсионерку

В доме на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге преступники напали с ножом на пожилую женщину. Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, грабителями оказались неизвестный мужчина и знакомая уборщица пострадавшей, — передает МК-Питер.