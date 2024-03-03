Дежурные силы ПВО сбили беспилотник над Финским заливом в Ленобласти

Силы ПВО сбили беспилотник над Финским заливом в Ломоносовском районе Ленинградской области.Губернатор области Александр Дрозденко сообщил об успешном уничтожении украинского БПЛА, цель была ликвидирована над Финским заливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии