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Дежурные силы ПВО сбили беспилотник над Финским заливом в Ленобласти

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник над Финским заливом в Ленобласти

Силы ПВО сбили беспилотник над Финским заливом в Ломоносовском районе Ленинградской области.Губернатор области Александр Дрозденко сообщил об успешном уничтожении украинского БПЛА, цель была ликвидирована над Финским заливом.

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