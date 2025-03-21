Александр Беглов встретился с послом Кубы и консулом Мьянмы

Губернатор отметил, что у Петербурга установлены глубокие и прочные связи с этими странами Губернатор Александр Беглов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пеньей и Генеральным консулом Республики Союза Мьянма в Санкт-Петербурге Аунг Пхей Тетом.