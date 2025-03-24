❗️ Пострадавший водитель в ДТП со спасателями не пропустил их на перекрёстке Как рассказали в МВД Крыма, водитель спасательной службы двигался со стороны площади Московской.
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❗️ Пострадавший водитель в ДТП со спасателями не пропустил их на перекрёстке Как рассказали в МВД Крыма, водитель спасательной службы двигался со стороны площади Московской.