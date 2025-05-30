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Живая Кубань

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С 30 мая в России ограничен лимит на разовые денежные переводы

С 30 мая в России ограничен лимит на разовые денежные переводы

С 30 мая в России ограничен лимит на разовые денежные переводыС 30 мая максимальная сумма разовых денежных переводов без открытия банковского счета при прохождении упрощенной идентификации личности составит 100 тысяч рублей.

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