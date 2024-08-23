Больного раком 17-летнего парня три года лечили от другой болезни

Врачи города Ашфорд (Великобритания) приняли рак у 17-летнего Джейка Спенсера за ишиас — защемление седалищного нерва, при котором возникает сильная боль в поясничном отделе позвоночника и нижних конечностях.
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