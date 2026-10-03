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Зверев о том, что Синнер пропустит «Мастерс» в Шанхае: «Не секрет, что я хочу стать 1 в мире. Но прямо сейчас думаю только о завтрашнем матче»

Александр Зверев высказался о борьбе за первое место в рейтинге после отказа Янника Синнера от участия на «Мастерсе» в Шанхае.

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