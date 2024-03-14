Носитель языка или русскоговорящий преподаватель: кого выбрать?

- Светлана, могут ли занятия с носителем языка быть продуктивнее, чем с преподавателем, для которого данный язык не является родным? - В моей многолетней практике я встречала от учеников десятки запросов на занятия именно с носителем.
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