Южный Федеральный

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В Польше рассказали о страхе Запада перед загадочным российским "Янтарем"

В Польше рассказали о страхе Запада перед загадочным российским "Янтарем"

Настоящей загадкой, вызывающей серьезные опасения у Запада, является российское судно "Янтарь". Российское судно, которое в России преподносят, как исследовательское, появляется именно в тех мечтах, где проложены трансатлантические подводные кабели.

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