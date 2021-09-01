В Польше рассказали о страхе Запада перед загадочным российским "Янтарем"

Настоящей загадкой, вызывающей серьезные опасения у Запада, является российское судно "Янтарь". Российское судно, которое в России преподносят, как исследовательское, появляется именно в тех мечтах, где проложены трансатлантические подводные кабели.
Настоящей загадкой, вызывающей серьезные опасения у Запада, является российское судно "Янтарь". Российское судно, которое в России преподносят, как исследовательское, появляется именно в тех мечтах, где проложены трансатлантические подводные кабели.
Свежие комментарии