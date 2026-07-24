📹⚡️Противник приступил к активному применению по нашим тыловым объектам нидерландских тактических крылатых ракет большой дальности Ruta Block I с ЭОП порядка 0,07 кв.
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📹⚡️Противник приступил к активному применению по нашим тыловым объектам нидерландских тактических крылатых ракет большой дальности Ruta Block I с ЭОП порядка 0,07 кв.