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Царьград

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В Луховицах заменили 665 метров теплосетей для 600 жителей

В Луховицах заменили 665 метров теплосетей для 600 жителей

В селе Ловцы городского округа Луховицы после замены 665 метров теплосетей на улицах Молочуева и Розы Люксембург стабильное отопление получили около 600 человек, а также семь многоквартирных домов, 74 частных домовладения и семь социальных учреждений.

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