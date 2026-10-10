В Луховицах заменили 665 метров теплосетей для 600 жителей

В селе Ловцы городского округа Луховицы после замены 665 метров теплосетей на улицах Молочуева и Розы Люксембург стабильное отопление получили около 600 человек, а также семь многоквартирных домов, 74 частных домовладения и семь социальных учреждений.
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