В Саратовской области сотрудники полиции и представители общественности организовали день открытых дверей

Ребята познакомились с работой отдела ГИБДД, где инспектора ДПС, старший лейтенант полиции Вадим Никишанов и лейтенант полиции Гаврилов Петр, рассказали о дорожных знаках и дали ребятам возможность почувствовать себя на месте сотрудника в служебной машине.