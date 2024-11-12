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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Самарской области: «Нами пытаются манипулировать группы, зарабатывающие сотни миллионов бюджетных денег на футболе, хоккее. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы»

«Профессиональные команды. Ну что такое? Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре, на профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта.

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