Проигранный морской бой: Британия провалила задуманную авантюру

Русская веснаПолитикаПроигранный морской бой: Британия провалила задуманную авантюру Нарушение российских границ британским эсминцем Defender продемонстрировало все, на что способны западные провокаторы.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновОснова этой провокации есть не признание Крыма российским. Мы прошли по водам Окраины, как и провокация на Востоке. Хотелось узнать насколько русские будут реагировать. Не было под рукой корабля 1- ранга типа БПК, можно бы было повторить историю!Nikolai Baranixin"Мы могли бы арестовать..." Почему не арестовали?! Домишки начальства в Лондоне не позволили? Слов нет. Порядочных слов нет.Aleksei Bugaпервый раз россияне открыли огонь по неприятелю тот что там на эфендоре была паника видно по кадрам самих англичан от то нефиг даже пробоватьКомментировать
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