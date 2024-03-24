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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Фукале добыл победу для «Трактора». Динамовские вратари, мягко говоря, подвели»

«Была абсолютно равная серия. Московское «Динамо» не реализовало большое количество моментов, «Трактор» играл самоотверженно, ловил шайбы на себя.

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