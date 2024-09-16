Покушавшийся на жизнь Трампа американец снимался в ролике в поддержку «Азова»

Американец Райан Уэсли Рут, считающийся подозреваемым по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).
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