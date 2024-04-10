Реабилитационное отделение в Сегежской ЦРБ планируют расширить

Элиссан Шандалович рассказал о возможностях реабилитации в Сегежской ЦРБ В Сегежской ЦРБ создают возможности для амбулаторного и стационарного восстановления пациентов после перенесенных инфарктов, инсультов, тяжелых травм, операций.
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