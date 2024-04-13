Пока она умирала, он ел плов: что известно о деле экс-министра Казахстана Бишимбаева, который убил жену Алиса БронскаяВ четверг, 11 апреля 2024 года, в столице Казахстана состоялось судебное заседание по уголовному делу против Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой.
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