Долг Украина за электроэнергию превысил 1,6 миллиарда долларов

Общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметки в 60 миллиардов гривен (1,6 миллиарда долларов), заявил 20 октября глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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