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Что никак нельзя пропустить в Карелии: путешествие по Русскому Северу

Что никак нельзя пропустить в Карелии: путешествие по Русскому Северу

Невероятная природа, чистые озера, загадочная культура и многое другое ждет вас на Русском Севере. Почему стоит поехать в Карелию? Русский Север — сейчас популярное туристическое направление, это идеальный выбор для путешественников, кто устал от пляжей с кучей народа и шумных мегаполисов.

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