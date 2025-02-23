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Военное обозрение

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Дуда: Если США и выведут свои войска, то не из Польши

Дуда: Если США и выведут свои войска, то не из Польши

Польша вкладывается в инфраструктуру для США.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ляхи это  САМАЯ ...ОПОНЫРНАЯ  страна из  ВСЕЙ ГЕЙРОПЫ  по отношению к  ФАШИЗМНГТОНУ ...!!!
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