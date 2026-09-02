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Татар-информ

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В Мамадыше впервые начали готовить специалистов по логистике под запросы бизнеса

В Мамадыше впервые начали готовить специалистов по логистике под запросы бизнеса

В Мамадышском политехническом колледже в этом году открыли подготовку по специальности «Логистика». Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.

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